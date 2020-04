Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 35-Jähriger am Mittwoch gegen 15.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der B465 bei Warthausen in Richtung Biberach. In einer Linkskurve überholte er trotz eines Überholverbots ein Auto.

Motorradfahrer verunglückt beim Überholen auf der B465

Dabei geriet er offenbar mit seiner Maschine der Marke Honda ins Schleudern und verlor die Kontrolle. Er rutschte mit dem Motorrad von der Straße. Durch den Sturz wurde der Fahrer schwer verletzt. Der Notarzt konnte den Mann an der Unfallstelle reanimieren. Der Rettungsdienst fuhr den 35-Jährigen ins Krankenhaus, doch dort konnte man ihm nicht mehr helfen, er starb an seinen schweren Unfallverletzungen.

Genaue Ursache des tödlichen Unfalls bei Warthausen noch unklar

Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefonnummer 07392/96300) ermittelt jetzt, wie es zu diesem tödlichen Verkehrsunfall kommen konnte. Notfallseelsorger begleiteten die Polizisten zu den Angehörigen, um sie über den Tod des 35-Jährigen zu unterrichten.

Für die Unfallaufnahme und bis zur Bergung des Motorrads musste die B465 komplett gesperrt werden.