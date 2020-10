Tödlicher Unfall auf der B32 nahe Grünkraut im Kreis Ravensburg: Ein 16-jähriger Jugendlicher war am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Bundesstraße in Richtung Ravensburg unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Staig und Knollengraben auf Höhe der Abzweigung nach Fildenmoos auf der Gefällstrecke aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Jugendlicher kollidiert bei Grünkraut frontal mit Bus

Er konnte einem entgegenkommenden Schulbus nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Bus, in dem rund 40 Fahrgäste saßen. Die Kollision war so heftig, dass der Notarzt dem Jugendlichen nicht mehr helfen konnte, laut Polizei war der 16-Jährige sofort tot gewesen.

In dem Bus, in welchem vorwiegend Jugendliche saßen, wurden zwei Menschen leicht verletzt, eine Person wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Zahlreiche Rettungskräfte und Sperrung nach Unfall auf B32 im Einsatz

DRK und der Johanniter waren auch Angehörige der Malteser sowie eine Einsatzgruppe vom Neben dem Notarzt und zwei Rettungswagenbesatzungen desund derwaren auch Angehörige dersowie eine Einsatzgruppe vom DRK Ravensburg für die psychosoziale Notfallversorgung der Businsassen sowie weiterer Personen im Einsatz.

Einige Fahrgäste wurden von Angehörigen abgeholt, andere wurden mit einen anderen Bus, in dem Betreuungspersonen mitfuhren, direkt nach Hause gebracht.

Die B32 war mehrere Stunden lang voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.