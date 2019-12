Dem Polizeibericht zufolge war ein 44-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B312 in Richtung Edenbachen unterwegs. Vor ihm fuhr an einer Steigung ein Bagger mit sehr geringer Geschwindigkeit. Der Lasterfahrer war offenbar ungeduldig und überholte das Baufahrzeug – laut der Polizei allerdings ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Totalschaden nach Unfall auf der B312 bei Berkheim

In diesem Moment kam dem Laster-Fahrer ein Ford entgegen. Dessen Fahrer musste nach rechts ins Gras ausweichen. Der 44-Jährige Trucker setzte den Überholvorgang fort und rammte die Seite des Ford.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch entstand an dem Auto ein Totalschaden. Den Schaden insgesamt schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.

Die Beamten ermitteln nun gegen den 44-Jährigen. Sie beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Lastwagenfahrers.