In Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu kam es auf der Bundesstraße 308 zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge daran beteiligt waren.

Wie die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt mitteilt, sind in den Unfall mindestens drei Fahrzeuge beteiligt. Laut Einsatzzentrale in Kempten gab es „viele Verletzte“. Noch ist unklar wie sich der Unfall ereignete und wie schwer die Personen verletzt wurden. Einsatzkräfte sind vor Ort.



Weitere Informationen folgen!

