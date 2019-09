Auf der B30 bei Achstetten hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Lkw-Unfall ereignet.

Nach SWP-Informationen wollte ein Lastwagen auf die Schnellstraße Richtung Ulm auffahren, wobei die Ladung ins Rutschen gekommen sein soll. Boxen mit Stahlresten durchschlugen offenbar die Bordwand und fielen auf die Fahrbahn. Diese Darstellung deckt sich mit ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Ulm.

Vollsperrung über mehr als 90 Minuten

Ein vorbeifahrender Lkw sowie ein Auto auf der Gegenfahrbahn wurden durch die Stahlteile beschädigt. Für die Räumung der B30 wurde die Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt. Gegen 13.15 Uhr dauerten die Kehrarbeiten noch an. Die Unfallstelle sei mit einem Radlader jedoch bereits von Trümmern befreit worden, so die Polizei. Die Wiederfreigabe für den Verkehr stand demzufolge unmittelbar bevor.

