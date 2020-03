Ein schwerer Unfall auf der B30 neu hat am Dienstagabend für einen 51-Jährigen tödlich geendet: Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 19.50 Uhr auf der B30 von Meckenbeuren in Richtung Ravensburg. Bei Untereschach, an der Kreuzung zur B31 neu, überquerte er die Straße. In diesem Augenblick kam ein italienischer Lkw, der von Ravensburg in Richtung B476 unterwegs war, und rammte den Seat.

Lkw auf B30 kann nicht mehr ausweichen

Der 54-jährige Lkw-Fahrer versuchte der Polizei zufolge noch nach links auszuweichen und fuhr über eine Verkehrsinsel an der Kreuzung. Er konnte aber die Kollision nicht verhindern, der Laster aus Italien prallte frontal in die Seite des Seats. Der Laster schob den Pkw mehrere hundert Meter vor sich her, bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen.

Mann nach Unfall im Auto eingeklemmt

Der 51-jährige Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwerst verletzt. Der Rettungsdienst konnte dem Mann nicht mehr helfen, er starb noch an der Unfallstelle. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, er erlitt aber einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht.

B30 nach Unfall voll gesperrt

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um unter anderem der Frage nachzugehen, warum der Lkw mehrere hundert Meter für sein Bremsmanöver benötigte.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Ravensburg, sowie Rettungsdienste und die Straßenmeisterei im Einsatz. An dem Seat entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, der Schaden am Lkw beträgt rund 30.000 Euro. Die B30 musste für die Bergung der Fahrzeuge bis 1:15 Uhr komplett gesperrt werden.