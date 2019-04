Auf der B30 bei Laupheim in Fahrtrichtung Ulm hat sich am Sonntag eine Serie von Unfällen ereignet. Auslöser war vermutlich das plötzlich einsetzende Hagelwetter. Die Polizei ist noch bei der Ermittlung des Hergangs und der Schadenssumme.

Vier Unfälle binnen weniger Augenblicke haben sich am Sonntag um kurz nach 11 Uhr auf der B30 zwischen den AuffahrtenLaupheim-Süd und -Mitte in Fahrrichtung Ulm ereignet. Betroffen waren nach Angaben der Polizei acht Fahrzeuge mit 17 Personen. Fünf der Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

In Meiningen, der Partnerstadt Neu-Ulms in Thüringen, hatte es heute nach einem plötzlichen Hagelschauer ebenfalls eine verheerende Unfallserie gegeben.

Nach einer „ersten Zwischenbilanz“ des Verkehrskommissariats Laupheim teilte die Polizei in Ulm auf Anfrage mit, dass sich auf der durch Hagel rutschigen Straße kurz nacheinander vier Unfälle hintereinander ereignet hätten, die teilweise miteinander zusammenhingen.

Unfall A8 Keine Rettungsgasse zwischen Günzburg und Leipheim: Feuerwehr muss zum Unfall laufen Nach einem Unfall auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim konnte die Feuerwehr nicht zur Unglücksstelle. Der Grund: Es war keine Rettungsgasse gebildet worden.

Fahren auf der B30 nach dem Hagel „fast wie Schnee“

Die Straße war den Aussagen der Polizei zufolge weiß „fast wie Schnee“, so sei es von Augenzeugen geschildert worden. Beim ersten Unfall fuhr ein Dacia-Fahrer auf der rechten Fahrspur und bremste aufgrund der Witterungsbedingungen ab. Ein Fahrer eines 3er-BMW erkannte das zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Beide Autos in der Folge am Rande der Straße geparkt, die Fahrer redeten nach Aussage der Polizei miteinander. Besonders dreist: Im Zuge des Chaos der weiteren Unfälle entfernte sich der Fahrer des BMW von der Unfallstelle. Es sei lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen 3er handele, der in Richtung Ulm abgehauen sei, gab die Polizei bekannt.

Brand in Ulm Wagnerstraße: Unbekannter zündet drei Roller an – Flammen greifen auf Fassaden über In Ulm hat in der Nacht zu Sonntag ein noch unbekannter Täter mehrere Vespas in der Wagnerstraße angezündet. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

Mercedes C-Klasse und BMW X4 knallen in Leitplanke

Der zweite Unfall geschah, als der Fahrer einer C-Klasse auf der rechten Fahrspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in die Leitplanke rauschte und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Ein BMW X4 konnte zwar ausweichen, geriet danach allerdings auch ins Schleudern und knallte ebenfalls in die Leitplanke.

Unfall B30 bei Laupheim B30: Plötzlicher Hagel sorgt bei Laupheim für eine glatte Bundesstraße und Unfälle Bilderstrecke öffnen

Der dritte Unfall hatte einen Audi A4 und einen VW Passat als Beteiligte. Der A4 fuhr auf der linken Spur und bremste ab bis fast zum Stillstand. Das erkannte der Fahrer des VW zu spät, fuhr auf den Audi auf und anschließend in die Leitplanke.

Der vierte Unfall schließlich habe sich ereignet, als ein Renault Scenic auf der rechten Spur fast bis zum Stehen abbremste. Ein heranrauschender BMW konnte dem Renault zwar ausweichen, knallte aber in den C-Klasse-Wagen des zweiten Unfalls, der quer zur Fahrbahn stand.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Der Sprecher der Polizei betonte, dass es sich hierbei um eine erste Zwischenbilanz handele. Aussagen über eine genaue Schadenssumme könnten erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Insgesamt waren sechs ATW, zwei Notärzte, ein leitender Notarzt 13 Feuerwehrleute, vier Polizeibeamte aus Laupheim sowie die Schnelle Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz.