Auf der B30 hat sich zwischen Laupheim Süd und Laupheim Mitte am Sonntagabend ein Unfall ereignet - während direkt daneben die McDonalds-Filiale in Flammen stand. Wie die Polizei berichtet, war ein 49-Jähriger am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto der Marke Kia in Richtung Biberach unterwegs gewesen, als er plötzlich in das Heck des VW eines 61-Jährigen krachte. Durch die Wucht der Kollision geriet das gerammte Auto ins Schleudern und prallte gegen einen weiteren Wagen auf der linken Fahrspur.

Unfall auf B30 während Brand von McDonald’s in Laupheim

Die Unfallursache ist unklar. Ob einer der Autofahrer möglicherweise durch den weithin zu sehenden Brand der McDonald’s-Filiale in Laupheim direkt an der B30 abgelenkt gewesen war, ist nicht bekannt. Zu dem Unfall rückte die Feuerwehr Biberach an, da die Feuerwehr Laupheim mit dem Brand in dem Restaurant eingespannt war.

Bei dem Unglück wurden drei Menschen leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 16.000 Euro.