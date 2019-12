Kleiner Fehler, großer Schaden: Wie die Polizei berichtet, hat ein unbekannter Fahrer bereits am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf der B30 die Bordwand seines Fahrzeugs verloren. Das Teil landete kurz nach dem Jordanei in Biberach auf der Spur in Richtung Ulm.

Autofahrer auf B30 können Unfall nicht verhindern

Mindestens fünf nachfolgende Autofahrer konnten mit ihren Wagen nicht mehr ausweichen, es kam zu Kollisionen mit dem Teil. Bei dem Unfall wurde keiner verletzt, aber es entstand nach Angaben der Polizei ein großer Schaden, der auf mehr als 10.000 Euro geschätzt wird. Der Fahrer, der die Bordwand verloren hatte, fuhr offenbar weiter. Ob er das Geschehen bemerkt hatte, ist unklar.

Die Polizei entfernte die Bordwand und hat nun die Ermittlungen aufgenommen,. Sie sucht nach dem Fahrer und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefon-Nummer 07392/96300.