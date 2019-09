Zwei Schwerverletzte hat es bei einem Frontalzusammenstoß gegen 18 Uhr in Gerhausen gegeben. Auf der Bundesstraße B 28 auf Höhe einer Tankstelle kam es zu einem schweren Unfall, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Unfallverursacher, ein 26-Jähriger in einem VW-Lupo, erkannte zwei stehende Autos zu spät. Ein Pkw-Fahrer wollte links in die Tankstelle abbiegen, ein weiteres Auto hielt hinter ihm. Der Fahrer des VW-Lupo erkannte dies zu spät, wollte einen Auffahrunfall verhindern und lenkte auf die Gegenfahrbahn. Er geriet unter einen entgegenkommenden Lkw. Der 26-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße war längere Zeit komplett gesperrt, so dass es wegen des Berufsverkehr zu langen Staus in beiden Richtungen kam.

Das könnte dich auch interessieren: