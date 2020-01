Am Mittwochmorgen ist es auf dem Hindenburgring in Ulm (Bundesstraße 28) in Richtung Norden auf Höhe der Esso Tankstelle zu einem Unfall gekommen. Vor 7 Uhr hat dort ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen wohl einen Fehler beim Fahrspurwechsel gemacht – und einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Langer Stau im Berufsverkehr

Bisher ist unklar ob es Verletzte gibt. Auch wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Im Berufsverkehr bildet sich gegen 7.30 bereits ein Stau von mehr als sieben Kilometern Länge. Der Rücktau reicht fast bis nach Senden.

Wir halten euch auf dem Laufenden!