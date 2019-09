Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Unfall auf der B28 zwischen Suppingen und Laichingen-Feldstetten erlitten. Der 28-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis war mit seiner Honda gegen 15.10 Uhr von Suppingen kommend Richtung Albhof unterwegs. In einer lang gezogenen Kurve kam er mit seiner Maschine „aus unbekannter Ursache“, so die Polizei, auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Audi Cabrio konnte noch ausweichen und einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Das Motorrad streifte trotzdem den Pkw auf der rechten Seite, sodass der Lenker brach und die Seitenscheibe des Cabrios splitterte.

Nach dem Unfall war die B28 gesperrt

Der Honda-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 22-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 9000 Euro. Die Laichinger Feuerwehr, die ihren Tag der offenen Tür hatte, war mit 20 Männern und Frauen ausgerückt. Die Bundesstraße 28 war mehr als zwei Stunden lang gesperrt.

