In Blaustein hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. In einem Kreisel wurde ein Rollerfahrer angefahren und schwer verletzt. Wegen des Unfalls musste der Kreisel gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr. Da der Kreisverkehr wegen des Unfalls gesperrt werden musste, gab es in Blaustein, gerade auf der B28 in Richtung Ulm, einen erheblichen Rückstau.

Vor Ort war ein Notarzt im Einsatz. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Krankenhaus eingeliefert.

