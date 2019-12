Auf der B10 und B28, bei der Auffahrt Neu-Ulm Mitte, staut es sich am Mittwochmorgen im Berufsverkehr. Grund dafür war laut Polizei ein Unfall mit einem Pkw und einem Lkw. Der Verkehr laufe einspurig an der Unfallstelle vorbei, so die Pressesprecherin der Polizei. Verletzte gäbe es keine.