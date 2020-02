Auf der B28/B10 in Ulm gab es am Montagmorgen ein Verkehrschaos. Das teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Gegen 7.15 Uhr kam es zwischen dem Blaubeurer Ring und dem Hindenburgring in Richtung Neu-Ulm zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Der Pkw auf Höhe der Firma Schwenk Zement muss abgeschleppt werden, der Verkehr fließt noch zäh.

Genauere Details zum Unfall liegen noch nicht vor. Wir halten euch auf dem Laufenden!