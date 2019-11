Laut Polizei kam es am Morgen auf der Staatsstraße 2059 nahe der B10 bei Nersingen im Kreis Neu-Ulm zu einem schweren Unfall. Die Polizei und die Feuerwehr sind vor Ort. Zwei Personen wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein Wagen, der nahe des Lkw zum Stehen kam, wurde bei dem Unfall nahe der B10 bei Nersingen schwer beschädigt.

© Foto: Ralf Zwiebler

Lkw gerät nach Unfall bei Nersingen in Brand

Der Lkw ist nach Angaben der Polizei in Brand geraten. Derzeit ist die Strecke gesperrt. Der Unfall hat zudem auch Auswirkungen auf die Zufahrt zur Anschlussstelle Nersingen an der Autobahn A7. Hier staut sich der Verkehr, insbesondere in Fahrtrichtung München, ebenso wie auf der B10 in Richtung Neu-Ulm. Die B10 von Nersingen in Richtung Neu-Ulm gehört auch ohne Unfall morgens und abends zu den stau-anfälligsten Strecken in der Region.

Ausbauarbeiten zwischen Nersingen und Neu-Ulm

Der Unfall am Dienstag bei Nersingen hat sich zudem ohnehin an einer Straße ereignet, die in den kommenden Jahren um- und ausgebaut werden soll.

Weitere Infos folgen.