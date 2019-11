Die B19 ist derzeit voll gesperrt. Das bestätigte die Polizei Ulm auf Anfrage. Grund dafür sei ein schwerer Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger am frühen Donnerstagmorgen. Der Unfall ereignete sich auf der Böfinger Steige in Ulm, nahe der Bushaltestelle Haslacher Weg, in Fahrtrichtung Seligweiler. Eine Person ist bei dem Unfall laut Polizei schwer verletzt worden.