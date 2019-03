Wie das Polizeipräsidium Schwaben/Südwest am Donnerstagabend mitteilte, ist es auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Burgau und er Anschlussstelle Günzburg in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Autos in den Unfall verwickelt, über Verletzte ist noch nichts näheres bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar.

Weitere Infos folgen in Kürze.

