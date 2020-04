Wie die Polizei berichtet, war die Seniorin am Dienstag gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Heimertinger Weg in Richtung Kirchdorf Oberopfingen im Kreis Biberach unterwegs. Auf der Brücke über die A7 nahte von hinten ein 53-jähriger Fahrer mit seinem Transporter. Offenbar übersah der Mann die ältere Dame auf dem Rad und rammte sie. Die Frau stürzte und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Polizei bittet um Hilfe nach schwerem Unfall bei Kirchdorf

Allerdings weiß die Polizei nicht, wer das Opfer ist – die Identität der Verletzten ist noch nicht bekannt. Deswegen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung und gibt folgende Beschreibung:

Die Frau trug bei ihrer Fahrt keinen Helm.

Sie wird auf etwa 75 Jahre geschätzt

Sie ist etwa 170 cm groß

Kräftige Statur

Halblang und weiße Haare

Blaue Strickweste

Blaue Jeans

Blaue Schuhe.

Ihr Damenrad der Marke Bauer ist schwarz und hat eine Drei-Gang-Nabenschaltung.

Wer Hinweise auf die Identität der Frau geben kann, wir gebeten sich bei der Laupheimer Verkehrspolizei unter (07392/96300) zu melden.