In der Nacht auf Mittwoch musste die Autobahn 8 in Richtung Stuttgart nach einem Unfall zwischen Zusmarshausen und Burgau voll gesperrt werden. Ein Sprinter war in einen Anhänger gekracht.

Vollsperrung der A8 in Richtung Stuttgart in der Nacht auf Mittwoch. Grund dafür war ein Unfall mit einem Kleintransporter. Der Sprinterfahrer war auf der Autobahn 8 zwischen Zusmarshausen und Burgau als sein Fahrzeug von einem Lastwagen geschnitten wurde. Beim Ausweichen kam der Fahrer mit seinem Sprinter zu weit nach rechts. Dort krachte er in den Absicherungs-Anhänger einer Straßenbaufirma.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Transporters nur leicht verletzt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Für die Bergung und Reinigung der Unfallstelle musste die Autobahn in Richtung Stuttgart vorübergehend komplett gesperrt werden. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist.

