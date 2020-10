Kollision mit Folgen auf der A8: Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, hat es am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der A8 nahe der Anschlussstelle Ulm Ost in Fahrtrichtung München gleich zwei Mal gekracht.

Unfall auf der A8: Lkw drückt zwei Autos gegen Leitplanke

Der Fahrer (63) eines Scania-Sattelzugs war auf der rechten Fahrspur der A8 Richtung München unterwegs, als vor ihm zwei weitere Lkw abbremsen mussten. Der 63-Jährige bemerkte das zu spät und zog auf die linke Spur. Dabei drückte er einen Peugeot links neben sich gegen die Mittelleitplanke.

Fahrer können nicht mehr bremsen

In der Folge kam es zu einem zweiten Unfall: auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer eines VW bremste wegen des Lkw-Unfalls ab, ebenso ein Ford-Fahrer hinter ihm. Doch der 74-jährige Fahrer eines Audi war zu dicht aufgefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er krachte auf den Ford. Die Wucht war so groß, dass der Ford links am VW vorbeigeschoben wurde und diesen beschädigte. Auch der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Audi ins Heck. Dabei wurde der Audi in die Leitplanke geschleudert.

Zwei Menschen bei Unfällen auf A8 verletzt

Bei dem Unfall erlitten der 74-jährige Audi-Fahrer und der 61-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Bis auf den VW mussten alle Autos abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Durch den Unfall kam es für etwa 2,5 Stunden zu Behinderungen auf der A8 in Richtung München.

Mittlerweile sei die Unfallstelle aber geräumt, hieß es bei der Ulmer Polizei am Vormittag.

Im Einsatz waren

der Rettungsdienst,

der Notarzt