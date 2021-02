Auf der A8 zwischen Dornstadt und Temmenhausen hat es einen schweren Unfall gegeben

Das berichtet die Polizei Ulm

Ein Transporter soll mit einem Lkw kollidiert sein

Es soll ein großes Trümmerfeld geben

Sperrung: Die A8 ist in Fahrtrichtung München aktuell noch gesperrt

Auf der A8 hat es zwischen Dornstadt und Temmenhausen am Montag einen schweren Unfall gegeben. Das berichtet die Polizei Ulm in einer ersten Mitteilung. Demnach gebe es ein großes Trümmerfeld. An dem Unfall sollen ein Transporter und ein Lkw beteiligt sein, berichtet die Polizei weiter.

Unfall auf der A8 zwischen Dornstadt und Temmenhausen: Polizei Ulm vor Ort im Einsatz

Der Unfall soll sich gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung München ereignet haben. Die Polizei ist aktuell vor Ort für die Unfallaufnahme, hieß es auf Nachfrage. Der Transporter soll in voller Fahrt mit dem Lkw kollidiert sein und sich im Anschluss überschlagen haben, sagte ein Reporter der SWP. Ein Hubschrauber soll im Einsatz gewesen sein. Wie unser Reporter berichtet, sollen die Feuerwehr Dornstadt und die Autobahnmeisterei aktuell damit beschäftigt sein, einen Sichtschutz aufzubauen. Nähere Angaben zur Unfallursache sowie zu möglichen Verletzten machte die Polizei zunächst nicht.

Sperrung der A8 nach Unfall in Richtung Stuttgart und in Richtung München

Die Autobahn A8 ist aktuell noch in Fahrtrichtung München gesperrt. In Richtung Stuttgart war die Fahrbaun zunächst auch gesperrt worden, nach Angaben unseres Reporters aber nach einer halben Stunde wieder befahrbar.

Weitere Informationen sollen folgen.