Am Montagvormittag ereignete sich auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Günzburg und Burgau in Fahrtrichtung München ein Unfall. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, kam es zwischen einem Auto und einem Lkw zum Unfall. Zwei von drei Fahrspuren sind blockiert.

Weitere Informationen folgen.