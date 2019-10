Auf der A8 in Richtung Stuttgart gab es Stau zwischen Ulm-Ost bei Seligweiler und dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen mit der A7. Grund dafür ist ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Der Auffahrunfall hat sich laut Polizei gegen 7.19 Uhr ereignet. Ebenso konnte bestätigt werden, dass es keine Verletzten gibt. Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Aktuell (Stand 9.40 Uhr) hat sich der Stau auf etwa zwei Kilometer reduziert.

Baustellen sorgen für 13 Kilometer Stau am Aichelberg

Auch auf der A8 in Richtung Stuttgart am Aichelberg gibt es am Dienstagmorgen mehrere Kilometer Stau.

