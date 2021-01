Am Freitagmorgen kam es auf der A8 bei Burgau in Fahrtrichtung München zu einem größeren Unfall. Laut Polizei sind fünf Autos, ein Klein-Lkw und ein Sattelzug in den Unfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei 13 Menschen leicht verletzt. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Burgau umgeleitet, die Fahrtrichtung München ist derzeit (Stand: 09:55 Uhr) komplett gesperrt. Auf der betroffen Strecke staut sich der Verkehr. Über die Unfallursache konnte die Polizei noch nichts sagen.

Infolge des ersten Unfalls kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug. Über Verletzte ist hier noch nichts bekannt.