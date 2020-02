Am späten Samstagabend hat es auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Burgau und der Anschlussstelle Günzburg einen Unfall gegeben. Dort krachte ein Auto in die Leitplanke. Die Autobahn 8 musste in Richtung Stuttgart für mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden.

Unfall auf A8: Gab es Verletzte und wie hoch ist der Schaden?

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde niemand verletzt. Wie hoch der Schaden ist, muss noch geklärt werden. Die Sperrung konnte um kurz nach 22 Uhr wieder aufgehoben und die Autobahn in Richtung Stuttgart wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Tempolimit auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg

Die Autobahndirektion Südbayern erklärt, wie die aktuelle Lage auf der A8 zwischen Ulm-Elchingen und Augsburg-West bewertet wird. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung anzuordnen „ist die Ultima Ratio“, sagt Seebacher, „wenn einem nichts anderes mehr einfällt“. Bevor zu diesem letzten Mittel gegriffen werde, müssten alle anderen ausgeschöpft sein – zum Beispiel die Fahrbahn griffiger zu machen und Mängel an der Straße zu beseitigen.