Auf der A7 bei Langenau hat sich am Donnerstagnachmittag zum zweiten Mal ein Unfall ereignet: Ein polnischer Sattelzug ist auf der Autobahn in Richtung Würzburg einem Silozug aufgefahren und in die Mittelleitplanke gekracht.

Bereits am Morgen hatte es auf der Gegenfahrbahn auf fast derselben Höhe gekracht.

Unfall A7 Nerenstetten Person in Auto eingeklemmt – und der Hubschrauber kann nicht landen Bei einem Unfall auf der A7 ist eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Aktuell staut es sich.

Die Polizei Ulm war nicht zu erreichen. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Das könnte dich auch interessieren: