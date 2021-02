Unfall auf der A7 bei Heidenheim

Eine Person tödlich verunglückt

Sperrung der Strecke ist möglich

Am Freitagmorgen hat sich ein tödlicher Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Kempten ereignet. Das teilte die Ulmer Polizei mit. Demnach fand der Unfall bei der Ausfahrt Heidenheim gegen 8:45 Uhr statt. Bisher ist nur klar, dass ein Auto mit einem LKW kollidierte. Was genau passiert ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Unfall auf der A7 bei Heidenheim: Sperrung ist laut Polizei möglich

Bei dem Unfall wurde laut Polizei mindestens ein Mensch getötet. Weitere Personen scheinen nicht verletzt zu sein, sagten die Behörden. Derzeit seien Polizei- und Rettungskräfte im Einsatz. Die Bergung laufe. Ob es zu einer Sperrung der Fahrbahn kommen könnte, sei derzeit noch unklar.