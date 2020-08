Unfall auf der A7 nahe Richtung Ellwangen. Als sie einen Sattelzug überholte und – zu früh – wieder einscherte, streifte sie den Lkw mit ihrem Wagen. Beide Fahrzeuge gerieten durch die Kollision ins Schleudern. Fataler Überholvorgang: Bei einemauf dernahe Ellwangen (Ostalbkreis) ist eine Lkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhr eine Autofahrerin die A7 inEllwangen. Als sie einen Sattelzug überholte und – zu früh – wieder einscherte, streifte sie den Lkw mit ihrem Wagen. Beide Fahrzeuge gerieten durch die Kollision ins Schleudern.

Lkw auf kippt bei Unfall auf A7 um

Der Sattelzug kippte in der Folge um und fing Feuer. Die 52-jährige Lkw-Fahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik, ebenso wie die 18-jährige Autofahrerin und ihre Beifahrerin, die beide leicht verletzt wurden.

Die Feuerwehr löschte den Brand, aber der Lastwagen brannte völlig aus. Es entstand ein Schaden von mindestens 120.000 Euro. Die Autobahn wurde in Richtung Ellwangen gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauerten am Morgen noch an.