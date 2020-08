Achtung Autofahrer: Auf der A7 hat es gekracht: Wie die Polizei berichtet, sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Unfall auf A7 - Sperrung und Umleitung

Der Unfall soll sich laut Polizei auf der A7 von Füssen in Fahrtrichtung Süden zwischen Dettingen an der Iller und Altenstadt ereignet haben. Der Verkehr wird an der Anschlusstelle Altenstadt ausgeleitet, beziehungsweise umgeleitet. Es hat sich offenbar ein Stau gebildet.

Details zum Unfallhergang und ob es Verletzte gegeben hat, ist nioch nicht klar.