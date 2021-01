Auf der Autobahn 7 (A7) hat sich am Freitagnachmittag ein spektakulärer Unfall ereignet. Ein Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Füssen unterwegs. Am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und landetet schließlich in einer Wiese neben der Fahrbahn.

Glück im Unglück hatte dabei offenbar der Fahrer - und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Wir halten euch auf dem Laufenden.