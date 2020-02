Am Freitagabend war die A5 bei Achern nach einem schweren Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Ein mit Eisenteilen beladener Lkw hatte ein Pannenauto auf der Autobahn 5 nahe Achern (Ortenaukreis) übersehen. Der Lkw rammte das Auto - und kippte um. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die vierköpfige Familie, die dort am Freitagabend eine Reifenpanne an ihrem Auto hatte, blieb unverletzt.

Lkw rammt Auto mit Frau, während Mann und Kinder Reifen wechseln

Während der Familienvater und seine beiden 16 und 20 Jahre alten Kinder auf dem Standstreifen mit dem Reifenwechsel beschäftigt waren, wartete die Mutter im Auto. Der Lkw-Fahrer übersah das Pannenauto, rammte das Fahrzeug seitlich mit seinem Laster, geriet ins Schleudern und kippte um. Die A5 war stundenlang gesperrt.