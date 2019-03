Polizei Unfall

Merklingen / jos

Nur kurz währte die Freude eines Mannes über seinen gerade gebraucht gekauften BMW X5. Der 27-Jährige verursachte damit einen Unfall, bei dem er schwer verletzt wurde und eine Autofahrerin leichte Verletzungen davontrug. Laut Polizei fuhr der BMW-Fahrer gegen 14.15 Uhr aufgrund des Staus auf der A 8 auf einer Alternativstrecke von Laichingen nach Merklingen. Da sich auch dort ein Stau gebildet hatte, wollte er eine weitere Ausweichroute fahren. Dazu wendete er sein Auto auf der Fahrbahn, übersah allerdings einen aus Richtung Merklingen heranfahrenden Volvo. Die 56-jährige Fahrerin leitete noch eine Vollbremsung ein, prallte aber dennoch heftig gegen den BMW. Der 27-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und unter Begleitung des Notarztes in eine Klinik eingeliefert. Die Volvofahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Merk­lingen und Laichingen sowie der Rettungsdienst mit Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße 1230 voll gesperrt, es kam zu weiteren Verkehrsbehinderungen. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 57 000 Euro.