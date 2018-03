Ulm / swp

Um Unterstützung der Bevölkerung bittet die Polizei nach einer Sachbeschädigung am vergangenen Wochenende in Wiblingen.

Ein unbekannter Täter hat am Wochenende Steine gegen die Fenster einer Schule in Wiblingen geworfen.

Am Montagmorgen sah ein Zeuge, dass an der Schule an der Buchauer Straße vier Fenster beschädigt wurden. Durch Würfe mit Steinen haben die Täter bei drei Fenstern Sprünge im Glas verursacht.

Bei einem vierten Fenster ging die Scheibe zu Bruch. Der Sachschaden beträgt rund 1400 Euro. Die Polizei in Wiblingen (0731/1880) ermittelt wegen Sachbeschädigung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.