Unfallflucht Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Ulm / swp

Nicht nur unerheblichen Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Eselsberg in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dort war er gegen einen geparkten VW Passat gefahren und hatte am hinteren linken Radkasten und an der hinteren Stoßstange einen Unfallschaden hinterlassen. Der Verursacher war ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern geflüchtet. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte die Reparatur mindestens 5000 Euro kosten. Am Unfallort wurden Teile des Verursacherfahrzeuges gefunden. Demnach dürfte es sich bei diesem um ein silbernes Fahrzeug handeln. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter 0731/188-0 zu melden.