Unbekannte richteten zwischen März und April im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld massiven Sachschaden an Fahrzeugen an Insgesamt wurden 40 Autos im Wohngebiet mit einem spitzen Gegenstand zum Teil großflächig und mehrfach zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Der oder die Täter kamen jeweils nachts und ritzten neben einfachen Kratzern, Schriftzüge wie "Hure", "Fuck Cops", "VF31", "King", "Luder" und "Hahaha" tief in den Lack der Fahrzeuge ein. Die Fahrzeuge standen in der Allgäuer Straße, im Fellhornweg, Hafnerweg, Siedlungsweg und Hasenweg geparkt.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungsserie führen, hat das Bayerische Landeskriminalamt nun auf Antrag der Polizeiinspektion Neu-Ulm einen Betrag von 1.000 Euro ausgelobt.

