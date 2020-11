Nach einem kuriosen Diebstahl ermittelt jetzt die Polizei. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zum Samstag eine Scheibe eines Fitnessstudios in Lonsee ein und gelangten so ins Innere des Studios. Dort entwendeten sie Hanteln und Gewichte und machten sich mit der schweren Beute davon. Der Wert des Diebesgutes war zunächst unbekannt.