Ulm / swp

Am Dienstag stieß in der Junginger Straße ein Radfahrer mit einem BMW zusammen und wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 37-Jähriger in der Junginger Straße. Er bog nach links in die Ringstraße ab. In der Junginger Straße kam ein 21-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Der BMW-Fahrer übersah den Radler. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer fiel zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro.

