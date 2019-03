Großeinsatz der Polizei in Ulm. An mehreren Stellen der Fußgängerzone stehen bewaffnete Einsatzkräfte. Passanten werden aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen.

In der Innenstadt von Ulm findet aktuell ein größerer Polizeieinsatz statt. An mehreren Stellen der Fußgängerzone stehen bewaffnete Einsatzkräfte. Das berichten mehrere Augenzeugen vor Ort. Unter anderem an der Blau, an der Wengengasse und am Stadthaus haben Polizisten mit Maschinenpistolen Position bezogen. Beamte sperren aktuell die Zugänge zur Fußgängerzone.

Passanten wurden aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen. Eine SWP-Reporterin berichtet: „Wir wurden von einem Polizisten aufgefordert, die Innenstadt zu verlassen und für den Rest den Tages am besten zuhause zu bleiben.“

Offenbar handelt es sich nach ersten Informationen um eine Sicherheitsmaßnahme. Hintergrund ist nach unseren Informationen ein Vorfall heute in Essen. Da war am Freitagvormittag ein Autofahrer durch die Innenstadt und die Fußgängerzone gerast. Da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Menschen verletzen wollte, suchte ein Großaufgebot der Polizei nach ihm. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den Mann schließlich stoppen. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Polizei in Ulm hat sich bisher nicht zu den Vorfällen geäußert.

Mehr dazu in Kürze auf swp.de

Das könnte dich auch interessieren: