Ulm Mann steuert Drohne - und kassiert Anzeige

Ulm / swp

In Ulm hat die Polizei einen Mann erwischt, der mit seiner Drohne über Bahnschienen geflogen ist. Das kommt dem 33-Jährigen nun teuer zu stehen.

Ein kleines Flugobjekt hat am Dienstag in der Ulmer Innenstadt für großen Wirbel gesorgt. Gegen 7.30 Uhr entdeckten Polizisten einen 33-Jährigen, der an der Ludwig-Erhard-Brücke eine Drohne steuerte, die über den Bahnlinien flog.

Das kommt dem Mann nun teuer zu stehen. Denn die Beamten sorgten nicht nur dafür, dass die Drohne den Betrieb einstellte, sondern zeigten den 33-Jährigen auch an. Der Grund: In Deutschland dürfen Drohnen nur mit mindestens hundert Meter Abstand zu Bahnanlagen, Fernstraßen und Wasserstraßen fliegen.