Belästigung im Möbelhaus Ulm: Mann fotografiert Frau unter den Rock

Ulm / swp

Am Samstagabend hat ein Tourist unsittliche Fotos von einer Kundin in einem Ulmer Möbelhaus gemacht. Einer Zeugin war gegen 18.45 Uhr ein Mann aufgefallen, als dieser sich von hinten an eine Frau heranmachte. Plötzlich bückte sich der Mann und fotografierte mit seinem Handy der arglosen Kundin unter den Rock.

Als die 44-jährige Zeugin die Kundin auf den Mann aufmerksam machte war diese sichtlich überrascht. Zusammen mit deren Ehemann hielt die 38-jährige Geschädigte den heimlichen Fotograf fest und übergaben ihn der Polizei.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 63-Jährigen, der auf der Durchreise in Ulm war. Als die Polizisten sein Handy durchsuchten, fanden sie auch weitere Aufnahmen von bislang unbekannten Frauen. Gegen den Mann wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

