Feuerwehreinsatz in der Wagnerstraße: Am frühen Samstagabend hat es in der Ulmer Weststadt gebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE mitteilte, ging ein Auto in Flammen auf. Ein weiteres, parkendes Auto, wurde dabei ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Vermutlich technischer Defekt

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei vermutet jedoch einen technischen Defekt. Die Autobesitzern wollte anscheinend kurz vor dem Brand mit ihrem Wagen in die Werkstatt, als dieser zu qualmen begann und schließlich Feuer fing.

