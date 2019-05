Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen und Sonntagvormittag zwei als vermisst gemeldete Minderjährige im Ulmer Hauptbahnhof angetroffen.

Die Bundespolizisten überprüften am Freitagmorgen gegen 4.00 Uhr einen 16-Jährigen, nachdem dieser zuvor in einem Intercity-Express von Augsburg nach Ulm ohne gültiges Ticket fuhr. Er wurde im Anschluss in die Obhut einer Jugendschutzeinrichtung gegeben.

Ulmer Hauptbahnhof: Polizei findet vermissten 15-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis

Einen seit einer Woche vermissten 15-Jährigen trafen Zivilfahnder der Bundespolizei am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr in einem Schnellrestaurant an. Er war von seinem Zuhause im Alb-Donau-Kreis ausgerissen und wurde anschließend an seine Mutter übergeben.

