Zahlreiche Fahrgäste der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Ulm brauchten am Montagabend gute Nerven – oder Ohrenstöpsel: Denn gegen 18.46 Uhr ging eine ziemlich laute Sirene im Bahnhof los. Einer „Ohrenzeugin“ zufolge sei der Alarm „höllisch laut“ gewesen und habe „Minuten lang“ gedauert.

Falscher Brand-Alarm im Ulmer Bahnhof

Eine Nachfrage bei der Polizei brachte Klärung: Es handelte sich um einen Brand-Alarm, der sich nach dem Anrücken der Feuerwehr aber schnell als Fehlalarm erwiesen habe. Es handelt sich quasi um „viel Lärm um nichts“.