Die Polizei sucht einen Angreifer, der am Montagabend eine junge Frau in Memmingen überfallen und ausgeraubt hat. Die 26-Jährige war gegen 20.30 Uhr im Zollergarten unterwegs, als sie Opfer eines Raubüberfalls wurde. Die junge Frau war alleine zu Fuß in der Parkanlage unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Er forderte sie auf, ihr Geld zu geben.

Die Frau versuchte den Mann mit Pfefferspray in die Flucht zu schlagen. Doch der Täter riss ihr das Spray aus der Hand und sprühte es auf sie. Der Unbekannte stahl ihren Geldbeutel mit einem zweistelligen Geldbetrag und flüchtete.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - bisher ohne Erfolg. Der Rettungsdienst versorgte die junge Frau ambulant, da sie vom Pfefferspray getroffen wurde - ansonsten blieb sie unverletzt.

Personenbeschreibung - so sieht der Täter aus

Zum Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jüngeren Mann, etwa 20 Jahre alt, mit dunkler Hautfarbe gehandelt habe.

Die Kripo Memmingen bittet um Zeugenhinweise.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter (08331) 10 00.