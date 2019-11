Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr klopfte eine unbekannte Person an die Personaltüre einer Bäckerei in Vöhringen. Da die Verkäuferin einen Lieferanten erwartet hatte, öffnete sie. Als die Türe offen stand, sprühte der unbekannte Täter der Frau eine Flüssigkeit ins Gesicht. Die Verkäuferin schloss daraufhin gleich die Türe. Der Täter floh.

Zur Tatzeit war die Bäckerei geöffnet. Weshalb der Täter nicht über die Haupteingangstüre in die Bäckerei kam ist nicht bekannt. Die Verkäuferin verspürte nach dem Angriff ein Brennen in den Augen und im Hals.

Zeugen, die den Vorfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten, die Hinweise bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden.