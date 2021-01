In Ulm ist am Montagabend eine Tankstelle im Hindenburgring überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Täter die Tankstelle kurz nach 19 Uhr, in der Hand ein Messer. Er bedrohte den Angestellten und forderte Geld. Danach flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß. Die Polizei suchte nach dem Verdächtigen, konnten ihn aber nicht finden. Jetzt ermittelt sie gegen den Unbekannten.

So hat der Täter ausgesehen

Er wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 1,75 Meter groß, bekleidet mit einer rot-schwarzen Jacke mit weißen Streifen, einer dunklen Jogginghose mit hellen Streifen an der Seite und weißen Schuhen, Handschuhen und einem schwarzen Tuch über dem Gesicht. Die Ulmer Polizei nimmt Hinweise zum Überfall entgegen.