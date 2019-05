Zwischen 15 und 19.30 Uhr kontrollierten am Sonntag Beamten der Polizei in Ulm und Neu-Ulm Fahrzeuge auf technische Veränderungen. Insgesamt kontrollierte sie 24 Autofahrer und acht Zweiradfahrer. Bei den Autos war siebenmal und bei den Krafträdern viermal die Betriebserlaubnis erloschen. Gleich mehrere Verstöße stellten die Ermittler an einem VW eines 21-Jährigen fest. Er hatte verbotene Veränderungen am Luftfilter, an den Federn und an den Felgen vorgenommen. Zudem hatte er einen eigenen Auspuff angebracht. In den meisten Fällen passte die Rad- und Reifenkombination nicht zusammen oder war die Auspuffanlage verändert. Die Fahrer müssen nun mit Buß- und Verwarnungsgeldern rechnen.

Klagen über zu laute Fahrzeuge

Wie bereits angekündigt setzte die Polizei ihre Kontrollen fort. Sowohl in Ulm als auch in Neu-Ulm gab es Klagen über zu laute Fahrzeuge und unnötiges Hin- und Herfahren. Dass die Kontrollen notwendig seien zeige das Ergebnis.

Das könnte dich auch interessieren

Europawahl 2019 Ergebnisse im Alb-Donau-Kreis: So wurde bei der Europawahl gewählt Wie haben Bürgerinnen und Bürger im Alb-Donau-Kreis bei der Europawahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen.