Kriminalität Tötungsfall in Suppingen: Ehemann unter Verdacht

Tötungsfall in Suppingen: Ehemann unter Verdacht

Suppingen / swp

Nach dem Tötungsfall im Laichinger Teilort Suppingen setzt die Polizei die Spurensuche fort. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um den Ehemann des Opfers. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Wie berichtet, war eine 30-Jährige Anfang November Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Seitdem sucht die Polizei mit allen verfügbaren Kräften nach dem Täter. Inzwischen nahmen die Ermittler einen Verdächtigen fest.

Er steht in dringendem Verdacht, seine Ehefrau getötet zu haben. Der Mann wurde dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützen die Ulmer Ermittler bei der Spurensuche in der Nähe des Tatortes. Auch einen Polizeihubschrauber setzten sie dazu ein. Unter Beteiligung von Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg werten die Kriminalisten die Spuren und Hinweise mehrerer Zeugen aus. Damit wollen die Ermittler den Täter überführen, den genauen Tatablauf rekonstruieren und andere Tatumstände herausfinden.

