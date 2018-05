Illertissen Tödlicher Unfall nach Falschfahrt

Illertissen / SWP

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine 50-järhige Frau aus dem Unterallgäu auf der A 7 nach einem Frontalzusammenstoß gestorben. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Vöhringen und Illertissen, auf Höhe des Parkplatzes „Tannengarten“.

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau bereits auf der B 28, Höhe Senden, als Falschfahrerin in Richtung Dreieck Hittistetten unterwegs. Polizeistreifen warteten auf dem Weg zur Autobahn, um den Verkehr auf der gefährdeten Fahrspur herunter zu drosseln. Eine Streife, die an der Anschlussstelle Vöhringen unterwegs war, musste der Falschfahrerin ausweichen. Die Frau sei unbeirrt weiter auf der linken Seite Richtung Würzburg nach Süden gefahren.

Etwa fünf Kilometer weiter überholten sich zwei Lkw. Während der überholende Lkw gerade noch wieder einscheren und dem entgegenkommenden Auto ausweichen konnte, wurde der nachfolgende Klein-Transporter aus dem Unterallgäu von der Falschfahrerin völlig überrascht und stieß frontal mit deren Auto zusammen. Dabei kam der Kleintransporter ins Schleudern und stieß in den überholten Lkw, der leicht beschädigt wurde. Ein nachfolgender Autofahrer aus dem Kreis Tauberbischofsheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Kleintransporter auf. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Der 58-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

In dem Wagen aus dem Kreis Tauberbischofsheim saßen ein 42-jähriges Ehepaar und ihre neun und elf Jahre alten Kinder. Diese erlitten Prellungen und wurden ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die A 7 war nach dem Unfall gesperrt.